Sinner si prende Wimbledon Meloni | Orgogliosi di te campione!

"Un‚Äôaltra pagina di storia per lo sport italiano: Jannik¬†Sinner ¬†trionfa a Wimbledon e fa sognare un‚Äôintera Nazione. Orgogliosi di te, campione!":¬†la premier Giorgia Meloni lo ha scritto sui social dopo la vittoria del 23enne azzurro nella finale del torneo inglese contro Carlos Alcaraz. Il tennista numero uno al mondo si √® imposto in 4 set (4-6, 6-4, 6-4, 6-4) in tre ore e sei minuti di gioco. La sua √® una vittoria epocale perch√© si tratta del primo italiano che trionfa¬†a Londra.¬† Congratulazioni anche da parte del leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte, che su X ha scritto:"La storia. Jannik¬†Sinner!". 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

