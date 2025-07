Si tuffa nel Ticino e viene inghiottito dalle acque | morto un 22enne

Fa un bagno nel fiume ma viene inghiottito dalle acque. Tragedia oggi pomeriggio, domenica 13 luglio, a Turbigo: un uomo di 22 anni, di origine egiziana ma residente a Novara √® morto nel Ticino trascinato a otto metri di profondit√†. Sul posto i vigili del fuoco del comando provinciale di. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

Si tuffa nel fiume Ticino e viene trascinato a fondo per 8 metri: ragazzo di 22 anni muore annegato a Turbigo - Turbigo (Milano) ‚Äď Le acque del fiume Ticino hanno fatto una nuova vittima: alle 15 del pomeriggio di domenica, in localit√† Tre Salti, un giovane di nazionalit√† egiziana di soli 22 anni dopo essersi tuffato nel fiume Ticino, √® stato inghiottito dalla corrente, in quel tratto molto forte, e non riuscendo a resistere, dopo aver perso i sensi √® sprofondato sino a otto metri di profondit√†.

