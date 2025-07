Comunicazioni digitali con valore legale | attiva ora la tua PEC gratuita

La Posta Elettronica Certificata (PEC) è un sistema di posta elettronica che consente l’invio di messaggi con valore legale, paragonabile a quello di una raccomandata con ricevuta di ritorno. Ogni comunicazione via PEC è tracciata, registrata e protetta, con garanzia di integritĂ e data certa. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

