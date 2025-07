Jannik Sinner rivela | Ho scommesso con Cahill ora decido se rimane Con Dimitrov la chiave del torneo

Jannik Sinner ha vinto Wimbledon 2025, conquistando lo Slam più iconico per la prima volta in carriera e regalandosi la quarta apoteosi nei tornei più importanti del circuito dopo i due sigilli agli Australian Open e la stoccata agli US Open. Il tennista italiano si è imposto in finale contro lo spagnolo Carlos Alcaraz con il punteggio di 4-6, 6-4, 6-4, 6-4 e ha regalato all’Italia un trofeo mai arrivato alle nostre latitudini, entrando di diritto nella storia dello sport tricolore. Il 23enne ha poi partecipato alla consueta conferenza stampa, soffermandosi su alcuni aspetti molto interessanti. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Jannik Sinner rivela: “Ho scommesso con Cahill, ora decido se rimane. Con Dimitrov la chiave del torneo”

Jannik Sinner spinge in allenamento con Sonego a Roma. Domani training con un top-5 - Proseguono i lavori in corso per Jannik Sinner. Il ticchettio delle lancette continua e il 10 maggio, data d’ esordio del n.

Casper Ruud e il rispetto per Jannik Sinner: “Ha vissuto un momento difficile, esprimerà un ottimo tennis a Roma” - Un gran giocatore sul campo e un campione fuori. Lo si potrebbe definire così Casper Ruud, recentemente vincitore del Masters1000 di Madrid.

Papa Leone XIV riceve Jannik Sinner in Vaticano: l’incontro tra i due dopo lo scambio di battute a distanza - Jannik Sinner ha incontrato il nuovo Pontefice, papa Leone XIV, in Vaticano. Il tennista numero uno al mondo è stato ricevuto questa mattina insieme alla sua famiglia e a quella di Angelo Binaghi, presidente della Federazione italiana tennis.

