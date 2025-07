Chi è Enzo Maresca allenatore italiano campione del mondo che ha dato una lezione a Luis Enrique

Enzo Maresca ha vinto il Mondiale per Club con il Chelsea mettendo la ciliegina sulla torta a una stagione perfetta con i Blues. Dagli inizi con l'Ascoli alla consacrazione in Inghilterra, ecco chi è l'allenatore campano. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Roma, Enzo Maresca è sempre più vicino alla panchina giallorossa - Come aveva già scritto Il Difforme in tempi non sospetti, Enzo Maresca è il vero candidato per allenare la Roma a partire dalla stagione 25/26.

Membri del consiglio del Chelsea pronti a licenziare Enzo Maresca: Rapporto - Notizia fresca giunta in redazione: È la fine degli affari per il Chelsea, poiché sebbene la gara del titolo e i punti di retrocessione siano stati risolti presto, alcuni giochi enormi rimangono nella lotta per l’Europa.

Chelsea indietro “dove deve essere” secondo il boss Enzo Maresca - 2025-05-25 22:42:00 Non si placano le voci a seguito dell’ultima notizia. Senza troppi giri di parole, andiamo subito al sodo: L’allenatore del Chelsea Enzo Maresca non ha potuto nascondere il suo sorriso dopo aver guidato il Blues in Champions League per la prima volta in due anni.

Enzo Maresca è sul tetto del mondo: il trionfo di un allenatore che parla con i fatti e non coi proclami - Proprio nel giorno in cui Jannik Sinner ha regalato all'Italia sportiva e non solo un trionfo storico a Wimbledon, un tricolore sventola anche nel New Jersey, dove Enzo Maresca, zitto zitto, ha ... Lo riporta calciomercato.com

