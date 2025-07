Simone Vagnozzi | Ora vedrò Jannik ballare…Sinner e Alcaraz sulla strada di Djokovic Federer e Nadal

Jannik Sinner ha vinto Wimbledon 2025. Il suo allenatore Simone Vagnozzi ha espresso la propria soddisfazione ai microfoni di Sky: " Forse la vittoria più bella fatta con Jannik: sarà il posto, sarà Wimbledon, ma sono felicissimo. Dopo Parigi è stata dura, sono orgoglioso di quello che ha fatto. La differenza la fa lui, noi proviamo a dargli una mano. L'abbiamo preparata bene, ma non possiamo dire di averla preparata male al Roland Garros: abbiamo avuto tre match point. Livello pazzesco oggi, con Carlos magari una volta vincerà uno e una volta vincerà l'altro ". Il tecnico ha poi proseguito: " Oggi gli abbiamo chiesto di essere coraggioso ed è quello che ha fatto nei momenti importanti.

