Risultati Mondiale per Club LIVE | finisce qui! Il primo Mondiale per Club lo vince il Chelsea! Asfaltato il PSG campione d’Europa per 3-0

Risultati Mondiale per Club LIVE: gli aggiornamenti sui match della competizione in America e il percorso della Juve. Inizia il Mondiale per Club con i bianconeri impegnati nel girone G. Di seguito tutti gli aggiornamenti sui match della competizione che si sta svolgendo in America e il percorso della Juve. LA CLASSIFICA AGGIORNATA DEL MONDIALE PER CLUB. Risultati Mondiale per Club: il programma della finale. Domenica 13 luglio, ore 21:00 – PSG vs Chelsea 0-3 (22? Palmer, 29? Palmer, 43? Joao Pedro) Risultati Mondiale per Club: il programma delle semifinali. Martedì 8 luglio, ore 21.00 – Fluminense vs Chelsea LIVE 0-2 (18?, 56? Joao Pedro) Mercoledì 9 luglio, ore 21. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Risultati Mondiale per Club LIVE: finisce qui! Il primo Mondiale per Club lo vince il Chelsea! Asfaltato il PSG campione d’Europa per 3-0

In questa notizia si parla di: mondiale - club - risultati - finisce

Kim Juve, Mondiale per Club a rischio per il difensore del Bayern Monaco. Svelato il motivo: cosa succede - di Redazione JuventusNews24 Kim Juve, Mondiale per Club a rischio. Il motivo della possibile assenza dell’ex Napoli accostato ai bianconeri.

Luis Henrique Inter, il tempo stringe! Il club vuole chiudere per il Mondiale per Club - di Redazione Luis Henrique Inter, il tempo stringe! Il club vuole chiudere per il Mondiale per Club. I dettagli del CorSport.

Valentin Carboni Inter, Inzaghi potrĂ contare su di lui al Mondiale per Club: con lui anche Pio Esposito? - di Redazione Valentin Carboni Inter, Inzaghi potrĂ contare su di lui al Mondiale per Club: con lui anche Pio Esposito? Il punto sui due.

Finisce qui il sogno. Il Chelsea è la prima finalista del Mondiale per Club. La squadra di Maresca ha battuto 2-0 la sorpresa Fluminense grazie a una doppietta di Joao Pedro. Un gol per tempo per l'ex di turno che decide la sfida al termine di una partita quasi Vai su Facebook

Mondiale per Club, il tabellone: qualificate, calendario, partite e date; Risultati Calcio · Mondiale per club 2025: tutte le partite in diretta; River Plate-Monterrey finisce 0-0 al Mondiale per club, si complica la situazione nel girone dell'Inter.

RISULTATI MONDIALE PER CLUB 2025, CLASSIFICA/ Goleada tra Juve e City! Diretta gol live score (26 giugno) - Risultati Mondiale per Club 2025, classifiche: ultima giornata nei gironi, focus su Juventus Manchester City mentre rischia il Real Madrid. Riporta ilsussidiario.net

RISULTATI MONDIALI PER CLUB 2025/ Real ai quarti, gol Garcia! Diretta gol live score (oggi 1 luglio) - Risultati Mondiale per Club 2025 oggi martedì 1 luglio, diretta gol live score degli ultimi due ottavi di finale con la Juventus in campo. Secondo ilsussidiario.net