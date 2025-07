Joao Neves tira i capelli a Cucurella l'arbitro va al VAR e lo espelle | nervi tesi tra PSG e Chelsea

Joao Neves tira i capelli a Cucurella, l'arbitro va al VAR e lo espelle: nervi tesissimi nei minuti finali della finale del Mondiale per Club tra PSG e Chelsea. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Psg, Joao Neves cauto nei confronti dell’Arsenal: «La loro cosa migliore la abbiamo anche noi. Sarà un’ottima partita» - Psg, Joao Neves cauto nei confronti dell’Arsenal: «La loro cosa migliore la abbiamo anche noi. Sarà un’ottima partita» Al The Athletic, Joao Neves, centrocampista del Psg, ha parlato del match che questa sera attende i parigini nell’andata delle semifinali di Champions League contro l’Arsenal, partendo dal passaggio del turno.

Arsenal-Psg 0-1, le pagelle: Dembelé (7) glaciale, Joao Neves (7) che personalità , Donnarumma (7) insuperabile, Saka (5,5) delude - Il Paris Saint-Germain sbanca all'Emirates vincendo 1-0 la semifinale d'andata contro l'Arsenal. Decisivo il gol di Dembelé dopo 4 minuti che coglie in controtempo la squadra di.

Joao Neves prende per i capelli a Cucurella, l'arbitro lo espelle: nervi tesi tra PSG e Chelsea; Chelsea-PSG 3-0 | Palmer doppietta in 30'! J. Pedro-gol??, espulso Neves ??; Chelsea-Paris Saint Germain, il risultato in diretta LIVE.

PSG, Joao Neves: "Lasciatemi dire una cosa su Kvaratskhelia" - MSN - Joao Neves, centrocampista del PSG, ha parlato in conferenza stampa insieme a Luis Enrique alla vigilia della gara contro il Liverpool: "L’inizio della Champions è stato un po’ complicato, ma ... Secondo msn.com

