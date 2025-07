Inter-Psg va rigiocata dopo il Mondiale | l‘annuncio non lascia dubbi

Trionfa la squadra inglese e il popolo social si scatena, ricordando i nerazzurri. Ecco cosa sta succedendo Il Primo Mondiale per Club va al Chelsea di Enzo Maresca. La squadra inglese del tecnico italiano, in formato Psg, ha avuto la meglio di Donnarumma e compagni. Psg ridimensionato e l’Inter perde ancora: “Francesi come i nerazzurri” (LaPresse) – Calciomercato.it Il club londinese ha fatto tutto nel primo tempo, grazie ad uno scatenato Palmer. Il talento inglese, prima sfiora il palo, poi con il suo sinistro trova la doppietta, che piega le resistenze parigine. Ma il 3 a 0 non tarda ad arrivare e a siglare il tris è Joao Pedro, altro protagonista del Chelsea in questa avventura in terra americana. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - “Inter-Psg va rigiocata dopo il Mondiale”: l‘annuncio non lascia dubbi

In questa notizia si parla di: mondiale - inter - rigiocata - annuncio

Luis Henrique Inter, il tempo stringe! Il club vuole chiudere per il Mondiale per Club - di Redazione Luis Henrique Inter, il tempo stringe! Il club vuole chiudere per il Mondiale per Club. I dettagli del CorSport.

Valentin Carboni Inter, Inzaghi potrà contare su di lui al Mondiale per Club: con lui anche Pio Esposito? - di Redazione Valentin Carboni Inter, Inzaghi potrà contare su di lui al Mondiale per Club: con lui anche Pio Esposito? Il punto sui due.

Inter, 2-3 acquisti già prima del Mondiale per Club: i nomi - Il mercato dell’Inter è già in fermento, e il club nerazzurro sta lavorando per costruire una rosa ancora più competitiva per la prossima stagione.

Inter-Juve: quando i nerazzurri schierarono la Primavera per protesta; La Top 10 delle partite rigiocate; “Inter-Psg va rigiocata dopo il Mondiale”: l‘annuncio non lascia dubbi.

“Inter-Psg va rigiocata dopo il Mondiale”: l‘annuncio non lascia dubbi - Il talento inglese, prima sfiora il palo, poi con il suo sinistro trova la doppietta, che piega le resistenze parigine ... Come scrive calciomercato.it

“Mondiale per Club? Per l’Inter forse meglio uscire”: annuncio ... - “Inter fuori dal Mondiale per Club meglio per la prossima stagione”: Franco Ordine avverte i nerazzurri ... Riporta calciomercato.it