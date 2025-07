Il Chelsea Vince il Mondiale Per Club 2025 con un Trionfo Netto sul PSG per 3-0

Il Chelsea ha conquistato il Mondiale per Club 2025 con una vittoria storica per 3-0 contro il Paris Saint-Germain nella finale disputata a Yokohama. Una prestazione impeccabile e autoritaria ha permesso ai Blues di sollevare il trofeo, confermando la loro crescita e solidità a livello internazionale. 🔗 Leggi su Mondouomo.it © Mondouomo.it - Il Chelsea Vince il Mondiale Per Club 2025 con un Trionfo Netto sul PSG per 3-0.

Chelsea vs PSG, Finale Mondiale per Club 2025: Pronostico e Dove Vederla in TV. - La finale del nuovo Mondiale per Club FIFA 2025 è arrivata: questa sera, domenica 13 luglio, alle ore 21:00 italiane, Chelsea e Paris Saint-Germain si sfideranno al MetLife Stadium di New York per il titolo di campioni del mondo.

Benfica-Chelsea, il pronostico del Mondiale per Club: piace il multigol, combo da provare - Comincia ad entrare nel vivo il Mondiale per Club, che dopo il termine della fase a gironi ha il quadro completo di quello che potrà accadere dalla fase ad eliminazione diretta in avanti.

DIRETTA Mondiale per Club, Palmeiras-Chelsea | Segui la cronaca LIVE - Dopo il primo quarto di finale, ecco la seconda gara in programma per il Mondiale per Club, ormai orfano delle italiane eliminate Il Fluminense di Renato Portaluppi, che ha eliminato l’ Inter di Cristian Chivu con un netto 2-0, o l’ Al-Hilal di Simone Inzaghi, che ha fatto fuori la corazzata Manchester City di Pep Guardiola, attendono la vincente del secondo quarto di finale in programma per la competizione.

Il Chelsea trionfa al Mondiale per Club contro un PSG irriconoscibile: clamoroso 3-0 dei Blues - Il PSG non è ingiocabile e il Chelsea vince il Mondiale per Club 2025: trionfo per 3- Secondo fanpage.it

Psg-Chelsea, finale del Mondiale per Club: 3-0 Blues, doppietta di Palmer e Joao Pedro, gli inglesi dilagano - Alle ore 21 italiane al via la finale del Mondiale per Club tra Psg e Chelsea: il risultato in tempo reale e le fasi salienti dell'incontro ... Riporta msn.com