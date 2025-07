Wimbledon Sinner si affaccia alla terrazza dopo il trionfo

Dopo la vittoria del torneo di Wimbledon, come da tradizione, Jannik Sinner si affaccia dalla terrazza dell'All England Club con il trofeo in mano: la folla lo accoglie e lo esalta come nuova vincitore. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Wimbledon, Sinner si affaccia alla terrazza dopo il trionfo

Ha già vinto Wimbledon, Sinner e Alcaraz: verdetto inaspettato - Che Wimbledon fosse uno dei tornei più imprevedibili del calendario tennistico lo si sapeva già . Ma questa edizione 2025, giunta solo al secondo turno, ha già mostrato quanto possa essere spietata l’erba londinese.

Wimbledon, come sta Jannik Sinner dopo l'infortunio al gomito? - Meno di 48 ore per recuperare per l'azzurro che è passato ai quarti dopo il ritiro dell'avversario Dimitrov, ma non è certo potrà giocare contro Ben Shelton

Wimbledon, Cobolli lotta ma si arrende. Sarà Djokovic a sfidare Sinner - Finisce nei quarti di finali il sogno di Flavio Cobolli, ma è un percorso straordinario quello del giovane talento romani che avrà tante altre occasioni nella sua vita a Wimbledon.

Quasi una formalità ed una passeggiata oggi per Novak Djokovic al secondo turno di Wimbledon. Contro il britannico Daniel Evans, finisce 6-3, 6-2, 6-0. Una lezione. Un’ennesima dimostrazione di supremazia tecnica, mentale e fisica. Novak si muove incredi Vai su Facebook

Il tripudio della folla di Wimbledon per Sinner: il video sulla terrazza con il trofeo in mano

Sinner trionfa a Wimbledon: Jannik si affaccia con la coppa. VIDEO