Macron la libertà non è mai stata così minacciata dal 1945

Emmanuel Macron ha affermato che "la libertà non è mai stata così minacciata" dalla fine della Seconda Guerra Mondiale nel 1945 e che "mai la pace nel nostro continente è dipesa a tal punto dalle nostre decisioni attuali". "Viviamo in un momento di sconvolgimenti. Ne percepiamo da tempo l'imminenza. Questi sconvolgimenti sono ormai effettivi", ha dichiarato il capo dello Stato nel suo tradizionale discorso alle forze armate alla vigilia della festa nazionale, riferendosi in particolare a "imperialismo e potenze annessioniste" come la Russia e alla "legge del più forte".

Macron: “Libertà mai così minacciata dal 1945, pace dipende da noi” - (Adnkronos) – “La libertà non era mai stata così minacciata” dalla fine della Seconda Guerra Mondiale nel 1945, e “mai la pace nel nostro continente era dipesa così tanto dalle nostre decisioni attuali”.

