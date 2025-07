Un bimotore Beechcraft King Air B200 si è schiantato subito dopo il decollo all'interno dell'aeroporto di Londra Southend. A bordo del velivolo da otto posti, che era diretto a Lelystad, nei Paesi Bassi, c'erano 8 posti, e non si conosce ancora il numero dei passeggeri. L'aeroporto resterà comunque chiuso fino a domani e tutti i voli in programma dal pomeriggio sono stati cancellati o deviati verso altri scali. Un testimone ha raccontato di aver visto il velivolo "decollare e circa tre o quattro secondi dopo ha iniziato a inclinarsi bruscamente a sinistra, e poi, nel giro di pochi secondi, si è praticamente capovolto e si è schiantato a testa in giù al suolo". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Piccolo aereo cade a Londra Southend, voli cancellati