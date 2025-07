Come è stato ritrovato il bambino scomparso a Ventimiglia l' importanza dello psicologo Roberto Ravera

Il ritrovamento del bambino di 5 anni scomparso a Ventimiglia è stato possibile anche grazie al lavoro di uno psicologo "esperto in autismo infantile".

Allen, il bimbo scomparso a Ventimiglia è stato trovato: è vivo. Era su una collina, si era nascosto in un cunicolo. Il padre commosso: «È andata bene» - Ancora nessuna traccia di Allen Bernard Ganao, il bambino di 5 anni scomparso da venerdì alle 19. Da ilmessaggero.it