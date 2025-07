Mondiale per Club il Chelsea umilia a sorpresa il PSG | 3-0 e vittoria del trofeo

Il Chelsea di Maresca batte a sorpresa il Paris Saint Germain e vince la prima edizione del Mondiale per Club. C’era tanta attesa per la finale del Mondiale per Club. Dopo l’ottimo percorso nel torneo, Paris Saint Germain e Chelsea si sono scontrate nella finale della prima edizione del torneo, in cui si affrontano le migliori squadre al mondo. I francesi, in un grandissimo periodo di forma, hanno raggiunto la finale dopo aver battuto consecutivamente Bayern Monaco e Real Madrid, segnando 6 gol e subendone 0. Cammino meno ostico, almeno sulla carta, per i Blues, che hanno battuto Benfica, Palmeiras e Fluminense. 🔗 Leggi su Sportface.it

Il Chelsea trionfa al Mondiale per Club contro un PSG irriconoscibile: clamoroso 3-0 dei Blues - Il PSG non è ingiocabile e il Chelsea vince il Mondiale per Club 2025: trionfo per 3- Lo riporta fanpage.it

Mondiale per Club, tifosi Psg e Chelsea a Manhattan - Germain si sono radunati in due eventi separati alla vigilia della finale del Mondiale per Club. Da tg24.sky.it