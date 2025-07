Chelsea PSG 3-0 | il Chelsea si aggiudica la prima edizione del Mondiale per Club batutto il PSG; Cole Palmer mattatore

Al MetLife Stadium, East Rutherford il match valido per la finale del Mondiale per Club, PSG Bayern Monaco: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE La cronaca, sintesi e diretta LIVE della partita¬†Chelsea PSG, valevole per la finale del¬†Mondiale per Club¬†2025. PRIMO TEMPO Contro ogni pronostico il Chelsea domina il campo, specie grazie a Cole . 🔗 Leggi su Calcionews24.com ¬© Calcionews24.com - Chelsea PSG 3-0: il Chelsea si aggiudica la prima edizione del Mondiale per Club, batutto il PSG; Cole Palmer mattatore

Chelsea vs PSG, Finale Mondiale per Club 2025: Pronostico e Dove Vederla in TV. - La finale del nuovo Mondiale per Club FIFA 2025 è arrivata: questa sera, domenica 13 luglio, alle ore 21:00 italiane, Chelsea e Paris Saint-Germain si sfideranno al MetLife Stadium di New York per il titolo di campioni del mondo.

Il Chelsea Vince il Mondiale Per Club 2025 con un Trionfo Netto sul PSG per 3-0. - Il Chelsea ha conquistato il Mondiale per Club 2025 con una vittoria storica per 3-0 contro il Paris Saint-Germain nella finale disputata a Yokohama.

Benfica-Chelsea, il pronostico del Mondiale per Club: piace il multigol, combo da provare - Comincia ad entrare nel vivo il Mondiale per Club, che dopo il termine della fase a gironi ha il quadro completo di quello che potrà accadere dalla fase ad eliminazione diretta in avanti.

FIFA Club World Cup Il Chelsea Football Club si aggiudica la semifinale del Mondiale per Club, dopo aver battuto 2-1 il Palmeiras nella sfida di questa notte. Avanti i Blues nel primo tempo dopo il gol di Cole Palmer. Ad inizio ripresa il pari del club brasiliano c Vai su Facebook

Chelsea-Paris Saint Germain, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVE; Semifinali dei Mondiali per club: Fluminense-Chelsea 0-2, inglesi in finale; Chelsea-PSG 3-0, pagelle e tabellino: Cole Palmer incanta, difesa del PSG da incubo.

PSG demolito, al Chelsea il Mondiale per Club - Grazie ad una prestazione maiuscola, il Chelsea batte il Paris Saint Germain in finale e si aggiudica il Mondiale per Club. Lo riporta msn.com

Il Chelsea del salernitano Enzo Maresca vince la Coppa del mondo per club FIFA 2025 - Ha trionfato il Chelsea del salernitano Enzo Maresca alla finale della Coppa del mondo per club FIFA (FIFA Club World Cup) in cui ha battuto il Paris Saint Germain per 3 ‚Äď 0. Da ondanews.it