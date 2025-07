Ci sono alcuni momenti, nella vittoria in finale di Jannik Sinner su Carlos Alcaraz in finale a Wimbledon, che vanno rivissuti nel dettaglio, perchĂ© meritano un’attenzione particolarmente importante in tutto quello che è stato il novero delle tre ore e 4 minuti che hanno regalato un sogno reale all’Italia del tennis e in generale dello sport. Andiamo a ripercorrerli, perchĂ© è particolarmente utile segnalare un certo tipo di momenti all’interno del match. Dopo il primo parziale perso, e nel modo in cui è stato perso (un miracolo a tutti gli effetti di Alcaraz in allungo su un giĂ disperato dritto del numero 1 del mondo), Sinner è stato in grado di tenersi su all’inizio del secondo, vuoi per il break in apertura e vuoi per aver annullato subito le palle del controbreak. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Jannik Sinner, i punti chiave della vittoria in finale a Wimbledon