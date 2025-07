Futuro di pixar | il destino segnato prima del disastro da 200 milioni

Il panorama futuro di Pixar si sta delineando con chiarezza, anche se il recente insuccesso al botteghino del film Elio ha contribuito ad alimentare alcune preoccupazioni. Nonostante le difficoltà incontrate, la strategia della casa di produzione si concentra sempre più sulla creazione di sequel e franchise consolidati, una direzione che era già in atto prima delle performance deludenti dell’ultimo titolo. Questo articolo analizza le tendenze attuali e le prospettive future di Pixar, evidenziando come la dipendenza dai franchise rappresenti ormai un elemento centrale nel piano di sviluppo della società. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Futuro di pixar: il destino segnato prima del disastro da 200 milioni

