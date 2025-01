Zonawrestling.net - WWE: Stephanie McMahon torna in TV con ‘Stephanie’s Places’ su ESPN+

Leggi su Zonawrestling.net

sotto i riflettori con un nuovo show,’s Places, che debutterà sua marzo. Parlando al The Pat McAfee Show,ha ammesso di essere inizialmente nervosa, ma di aver presto trovato il suo ritmo:“È stata un’esperienza davvero entusiasmante”, ha detto, spiegando che la serie si concentrerà su come le star della WWE hanno superato gli ostacoli per arrivare al top:“Preparati a seguire @Stephin un viaggio alla scoperta delle storie dietro le più grandi star @WWE! #Places arriva su @a marzo.”Get ready to join @Stephon a quest to hear the stories behind the biggest stars in @WWE!#sPlaces comes to @this March. pic.twitter.com/9xSrlEviV4— WWE (@WWE) January 30, 2025 ll teaser diffuso giovedì la mostra in una conversazione approfondita con Roman Reigns e The Bloodline, Steve Austin e Charlotte Flair.