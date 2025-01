Inter-news.it - VIDEO IN – Marotta presente allo Sheraton: le sue parole sull’Adise

Il presidente dell’Inter, come documentato dal nostro inviato Onorio Ferraro, èHotel, sede ufficiale del calciomercato. Non ha parlato di mercato, ma ha tenuto il convegno di Adise.ARRIVATO – Giuseppedi Milano e a documentarlo ci ha pensato il nostro Onorio Ferraro. Il presidente nerazzurro è appena entrato nella sede ufficiale del calciomercato italiano in quelli che sono gli ultimi giorni di trattative e operazioni tra i club. L’Inter, al momento, è in trattativa per acquistare dalla Roma Nicola Zalewski. Infatti, il giocatore polacco è l’obiettivo numero uno per rimpiazzare Tajon Buchanan partito in direzione Villarreal. Da capire se nelle prossime ore arriverà l’accelerata definitiva. Ma non si è parlato di mercato, bensì di Adise.