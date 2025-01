Quotidiano.net - Verissimo: gli ospiti di sabato 1 e domenica 2 febbraio

Leggi su Quotidiano.net

Concorrenti degli ultimi reality e talent show, attrici e attori, sportivi, showgirl e chi più ne ha più ne metta. Le puntate di ‘’ in onda1 ecercheranno di raccontarci le sfaccettature dell’esistenza di alcuni personaggi televisivi. A fare gli onori di casa, come sempre, Silvia Toffanin con la solita delicatezza ed eleganza che la contraddistingue.1°: chi ci sarà La puntata dipomeriggio partirà alle 16:30 su Canale5. In studio, insieme a Silvia Toffanin ci sarà modo di dedicarsi a storie profonde e toccanti. Ad aprire la puntata penserà Andrea Rizzoli, figlio di Eleonora Giorgi, che racconterà dell’anno complesso che l’intera famiglia sta vivendo accanto all’attrice – malata di tumore al pancreas – e che lui stesso ha raccontato nel libro ‘Non ci sono buone notizie’.