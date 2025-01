Juventusnews24.com - Ultimissime Juve LIVE: stop di 20 giorni per Kalulu, Danso si avvicina a Torino, per Arthur c’è il Girona

di RedazionentusNews24, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Le ultime ore della giornata in casa bianconera: rimanete aggiornati con tutte le notizie più rilevanti che riguardano lantus. Le informazioni vengono costantemente aggiornate dalla redazione dintus News 24.Table of Contents– 30 gennaio 2025– 29 gennaio 2025– 28 gennaio 2025– 27 gennaio 2025– 26 gennaio 2025– 30 gennaio 2025(Sky), trattativa avviatissima: si lavorerà per trovare la formula giusta! Importante novità sul possibile diritto di riscatto: tutti i dettagliOre 23:50 –(Sky), tutti gli ultimi aggiornamenti forniti da Gianluca Di Marzio sul difensore del Lens: c’è una novità, il club spagnolo supera il Santos nella corsa per il bianconero! Ecco cosa sta convincendo laOre 22:50 –, il centrocampista dellasial club spagnolo: il motivo dietro al sorpasso ai danni del Santos, il difensore si: chiusura sempre più vicina col Lens! Svelate le cifre e la formula dell’affareOre 20:30 –, il difensore siai bianconeri: tutti i dettagli sul possibile affare con il Lens e la formulaSantos, fumata bianca sempre più vicina! Trattative in corso con la: cosa filtra sulla formulaOre 20:10 –Santos, fumata bianca sempre più vicina per il centrocampista brasiliano: le ultime sull’affare con laInfortunio, c’è lesione! Il comunicato ufficiale dellantus e i possibili tempi di recupero.