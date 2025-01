Ilrestodelcarlino.it - Tre incontri sulla Legge di Bilancio 2025

Con ladiper il, approvata negli ultimi giorni di dicembre, il Parlamento ha approvato una manovra complessa, puntando ad ottenere una lieve crescita del Prodotto Interno Lordo mantenendo attenzione alla tenuta dei conti pubblici. Pur in assenza di grandi risorse, quindi, sono molti gli interventi previsti da questa manovra: dalla riduzione delle aliquote Irpef alla riduzione del cuneo fiscale, dalla modifica delle detrazioni per interventi di recupero edilizio e riqualificazione energetica a quelle relative ai bonus per mobili e barriere architettoniche. Modifiche sostanziali sono state previste per quanto riguarda le spese di trasferta per dipendenti e professionisti, fringe benefits, web tax, rivalutazione del costo dei terreni e partecipazioni, estromissione agevolata degli immobili strumentali di imprese individuali.