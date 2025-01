Sport.quotidiano.net - Tolentino. Bomber Lovotti resta in maglia cremisi. Tortelli: "La vittoria ci ha ridato certezze»

Fabricionon si tocca, l’attaccante che ha firmato 9 gol vestiràfino alla fine della stagione. Il giocatore ha sottolineato la gratitudine verso la società per aver creduto in lui sin dall’inizio. Questo uno dei motivi principali che hanno spinto Fabricio e il suo entourage, Augustin Marioni e Piero Sileoni, are. Fondamentale anche il supporto ricevuto dai tutti i tifosi, i quali hanno avuto una parte molto importante nella sua scelta finale dire a. La squadra si sta preparando per la difficile trasferta a Chiesanuova che mette di fronte la terza e la quarta forza del campionato. "Ci aspettiamo – dice il centrocampista Paolo– una partita molto difficile, giocheremo su un campo ostico dove saranno i particolari a fare la differenza". Ilvuole dare seguito alladella scorsa giornata, cercando di ridurre il divario in classifica con la squadra di Mobili.