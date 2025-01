Ilgiorno.it - Tassisti-Ncc: ormai è guerra. Ancora botte, in due finiscono all’ospedale

Leggi su Ilgiorno.it

Milano, 31 gennaio 2024 – Il quarto grave episodio dall’inizio dell’anno. Un’escalation che non sembra conoscere fine. E un clima sempre più pesante in strada, nonostante le riunioni ai tavoli istituzionali e l’impegno a incrementare i controlli. MILANO 22/11/2018 - VIA BRUNETTI - CARABINIERI IN PIAZZALE CADORNA DOPO MAXIRISSA DELLA SCORSA NOTTE - FOTO FASANI/NEWPRESS Dopo le aggressioni di piazza Duomo, Linate e piazzale Baiamonti, l’ultimo faccia a faccia ad alta tensione trae noleggiatori con conducente è andato in scena giovedì sera in via Leopardi.Sono le 22.10, siamo al posteggio accanto all’uscita laterale della stazione ferroviaria Cadorna. Non è chiaro l’innesco del litigio: le ricostruzioni che emergono dalle chat interne parlano di una cliente contesa, che potrebbe aver prenotato una corsa con l’app Uber per poi salire a bordo di uno dei taxi fermi al parcheggio; qualcun altro suggerisce un alterco tra la donna e il driver “rifiutato”, durante il quale si sarebbe poi inserito l’altro conducente; una terza versione riferisce che la berlina avrebbe ostruito il passaggio all’auto bianca.