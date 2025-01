Ilrestodelcarlino.it - Si è spenta Gisella Ferretti. Volontaria storica Spi Cgil e attivista per i diritti

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

È deceduta nella giornata di mercoledì,della terza lega Spicittadina (zona Orologio) e componente del direttivo di lega dei pensionati.aveva compiuto 88 anni il 29 novembre scorso e, nonostante l’età avanzata, era una persona attiva nella gestione delle pratiche della lega Spi e nelto Auser. Accoglieva le persone negli uffici del sindacato sempre con il sorriso. Negli anni Sessanta e Settanta aveva partecipato alle battaglie per l’emancipazione femminile insieme alle donne de ’Le Querce’, una associazione che si batteva per idi genere. Il tema della solidarietà le è sempre stato caro, soprattutto nei confronti dei più deboli. Negli ultimi anni infatti si era dedicata prevalentemente alto Auser del servizio ’Telefono Amico’ presso la sede dello Spidel quartiere Orologio a Reggio Emilia per non lasciare sole le persone più anziane e non autosufficienti.