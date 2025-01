Sci di fondo | le Team Sprint di Cogne vanno a Norvegia e Finlandia indietro l’Italia

Leggi su Sportface.it

Prosegue la Coppa del Mondo 2024/25 di sci di, con le duediche hanno inaugurato il fine settimana sulle nevi valdostane. A trionfare sono ancora una volta le nazionali scandinave, con ladi Erik Valnes e Even Northug che si aggiudica la prova maschile, mentre in campo femminile il successo va alladi Kerttu Niskanen e Jasmi Joensuu. Coppie azzurre lontane dal podio in entrambe le gare, staccate di diversi secondi e mai in lotta per le prime posizioni.Nella gara maschile laha messo in fila la Francia grazie allovincente di Valnes, che ha bruciato sulla linea del traguardo il transalpino Richard Jouve, mentre la Svezia ha completato il podio nettamente davanti alla seconda coppia norvegese. Per quanto riguarda le due coppie azzurre, quella formata da Elia Barp e Federico Pellegrino ha perso terreno a inizio penultimo giro, concludendo all’ottavo posto a otto secondi dalla vetta.