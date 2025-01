Zon.it - Salerno, al via il terzo lotto di ripavimentazione del Corso Vittorio Emanuele

È in fase di allestimento il cantiere per ildei lavori didel. Mercoledì 5 febbraio prenderà ufficialmente il via l'intervento più esteso e complesso del progetto, che coinvolgerà numerose attività commerciali lungo il tratto interessato.Secondo quanto riportato da Il Mattino e danotizie.it, i lavori partiranno da piazza Portanova, anziché dall'incrocio con via Dei Principati, dove si era concluso il secondo.Per consentire lo svolgimento delle operazioni da parte della ditta appaltatrice, la Spinosa Srl, alcuni commercianti della zona dovranno rinunciare temporaneamente a dehors e tavolini esterni, così da non ostacolare il cantiere.