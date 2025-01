Romadailynews.it - Roma: scoperto con motorino rubato e targa modificata con pennarello, denunciato 45enne

Girava per il quartiere di Corviale, a, a bordo di une con il numero dimodificato con unindelebile per eludere i controlli. Per questo, un uomo di 45 anni e’ statodai carabinieri.L’operazione e’ avvenuta nell’ambito dei controlli svolti dai carabinieri della compagniaEur, con l’ausilio del nucleo radiomobile e delle Sio del sesto battaglione Toscana nel quartiere, finalizzati alla prevenzione e al contrasto della microcriminalita’ e degrado, in linea con l’azione voluta dal prefetto di, Lamberto Giannini, nell’ambito del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica.In particolare, nel corso dei controlli alla circolazione stradale, i militari diSan Sebastiano hannoalla Procura il, di origini filippine, poiche’ trovato alla guida di unrisultato, con laalterata mediante l’utilizzo di unindelebile per modificare alcune lettere al fine di eludere i controlli dei militari.