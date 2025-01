Rita Pavone il primo orgasmo al cinema e la proposta di matrimonio di Teddy Reno | Mio padre lo buttò dalle scale

Leggi su Open.online

, 79 anni, ha venduto 50 milioni di dischi. E ha scritto Gemma e le altre, che uscirà il 25 febbraio per La Nave di Teseo. In un’intervista al Corriere della Sera dice che nonostante sia piccolina si arrabbia facilmente e reagisce: «In seconda elementare avevo una compagna ricca che veniva con l’autista. Piena di foruncoli, con gli occhialoni. Ce l’aveva con me. Un giorno mi gridò una cosa brutta, che non ripeterò. Le tirai un pugno sulla fronte, rompendole la montatura. Mandarono a chiamare mia mamma. “Sua figlia è il bandito Giuliano”. Sospesa per due settimane. “Papà ti picchia con la cinghia”, mi minacciò tornando a casa. Ma quando gli sussurrai all’orecchio cosa mi aveva detto quella lì, lui rispose: “Hai fatto bene”».Il ladro in casaE con l’età non ha perso la verve: «Quindici anni fa sorpresi un ladro che usciva da casa mia, in Spagna, con la roba in mano.