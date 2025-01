Lanazione.it - Porta del Foro, convocata l’Assemblea Ordinaria dei Soci

Arezzo, 31 gennaio 2025 – Il Consiglio Direttivo del Quartiere didel, ai sensi dell’art. 15 comma 3 dello Statuto di Quartiere CONVOCAdeiper il giorno MERCOLEDI’ 12 FEBBRAIO 2025, presso i locali del Circolo del Quartiere, secondo i seguenti orari: - Prima convocazione: ore 20,15 - Seconda convocazione: ore 21,15 I lavori assembleari seguiranno il seguente Ordine del Giorno: - Relazione morale del Consiglio e successiva votazione; - Approvazione bilancio consuntivo con stato patrimoniale e conto di gestione, relazione di Missione, presentazione della relazione dell’Organo di Controllo; - Proposta per la proclamazione di nuoviOnorari; - Determinazione della quotaale per l’anno 2025; - Determinazione del numero dei Consiglieri per il nuovo triennio; - Nomina della Commissione Elettorale; - Nomina del Collegio degli Scrutatori.