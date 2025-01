Ilrestodelcarlino.it - Picchiò il cane poliziotto: condannato a 4 mesi

Rimini, 31 gennaio 2025 – Una pena di quattroe 14 giorni. E’ quella stabilita dal gup di Rimini per un richiedente asilo di 32 anni, originario del Mali, che lo scorso Ferragosto aveva mollato uno schiaffo sul muso di Bruce, ilantidroga della polizia locale, durante un controllo compiuto dalle pattuglie. Lo straniero, come poi emerso, non aveva con sé stupefacenti, ma il suo comportamento aggressivo nei confronti delaveva fatto scattare l’intervento di un assistente capo della municipale e di due agenti della polizia di Stato. L’africano si era scagliato contro di loro brandendo un coccio di bottiglia, nel tentativo di sfuggire all’identificazione. Per questo motivo era stato dichiarato in arresto con l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale. Difeso dall’avvocato Marco Lunedei del foro di Rimini, ieri pomeriggio - al termine del processo con la formula del rito abbreviato - si è visto condannare a 4di reclusione.