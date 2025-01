Ilfattoquotidiano.it - Pesce aggredisce ‘la Sirenetta’ durante lo show afferrandole la testa con la bocca. Lei costretta a tornare in vasca – VIDEO

Si sta esibendo come sirenetta in unadel Xishuangbanna Primitive Forest Park, in Cina, quando, a un certo punto, unle si avvicina e, improvvisamente, le cattura lanella sua. È quanto successo ad una giovanissima performer russa, la 22enne Masha, che è stata scelta per interpretare il ruolo di “sirenetta” all’interno di unain uno zoo cinese.Mentre decine di turisti osservano le movenze ipnotiche della perfomer, uno dei tantissimi pesci presenti nellala attacca e le afferra lacon la. Seguono alcuni secondi di panico, fino a quando, fortunatamente, la donna riesce a liberarsi dalla morsa potenzialmente fatale dell’animale.Secondo quanto riporta il Daily Mail, citando fonti locali russe, Masha sarebbe poi stataa riin acqua, nonostante stesse soffrendo per via di alcune ferite alla, alle labbra e al collo.