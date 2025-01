Pavimento flottante in vetro per la Basilica che ospita a Napoli la mostra sugli impressionisti

Leggi su Ildenaro.it

Ladi Santa Maria Maggiore alla Pietrasanta si rifà il trucco. La prestigiosa sede dellae la Parigi fin de siècle, in corso afino al 27 aprile, si arricchisce da oggi di un nuovo elemento strutturale amovibile, che unisce estetica e funzionalità: un, intrasparente, esteso per 23 metri quadri e posizionato al centro della navata principale e sotto l’alta cupola, a protezione del prezioso rosone emaiolicati settecenteschi, restaurati in anni recenti.L’innovativa soluzione, commissionata da Navigare srl, produttrice e organizzatrice dellacurata da Vittorio Sgarbi con Stefano Oliviero, alla società specializzata Nesite, si sovrappone in modo temporaneo alesistente nelladi origini paleocristiane, proteggendolo, secondo quanto richiesto e raccomandato dalla Soprintendenza Archeologia e Belle Arti per il Comune di, e ci resterà per altri due anni.