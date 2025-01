Ilrestodelcarlino.it - Oltre 4.500 gli iscritti

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Sono 12 circoli i per anziani, con4.500. Donne e uomini si ritrovano per chiacchierare, giocare a carte, ballare e partecipare ad attività culturali e ricreative. "Un valore straordinario per l’intera comunità, offrendo a molte persone in pensione, magari sole, l’opportunità di trascorrere del tempo in compagnia – commenta l’assessore Kristian Gianfreda - La bellissima storia di Lele e Novella dimostra quanto questi luoghi possano davvero fare la differenza e cambiare la vita delle persone".