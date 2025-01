Ilrestodelcarlino.it - Oggi arriva l’Atalanta. Vincere per l’aggancio

Il ritmo del campionato Primavera è davvero incalzante e infattialle 13 i ragazzi allenati da Nicola Campedelli torneranno in campo controper uno scontro diretto che indubbiamente vale tanto. I nerazzurri di Bergamo sono attualmente sestultimi a quota 27, tre punti in più quindi del Cesena. Serve una vittoria per scrollarsi di dosso le squadre che seguono e che sono dentro la zona playout e pure per mettersi alla spalle la delusione delle tre sconfitte di fila, delusione accentuata dalla netta sensazione che qualche punto in più il Cesena lo avrebbe meritato. Adesso in ogni caso bisogna pensare solo al presente e a un avversario cheda un momento positivo.infatti non perde da cinque giornate e in questo periodo ha fermato il Milan, ha vinto a Empoli e ha messo sotto anche il Sassuolo.