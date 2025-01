Thesocialpost.it - Napoli, incendio in centro: a fuoco il locale della movida

Nella notte, unha distrutto il “Buco Pertuso”, storico punto di ritrovonapoletana situato nel cuore delstorico. Le fiamme, divampate intorno alle 4:00 del mattino in via Paladino, hanno lasciato dietro di sé solo cenere e amarezza. Il proprietario del, avvisato dalla polizia, ha raggiunto il posto e raccontato quei drammatici momenti con un messaggio pieno di dolore e sgomento.Leggi anche: Allerta meteo nel weekend: le regioni a rischio“Avevo la piccola Sole in braccio, che non voleva saperne di dormire – racconta –. Mi squilla il telefono tre volte da un numero sconosciuto. Penso: ‘Che scherzo del ca**o’. Poi un’altra chiamata, questa volta con un numero visibile. Guardo l’orologio: le 4:19.”A quel punto, arriva un messaggio diretto: “Polizia, ha presoil”.