Musk e la nostra storia | ringraziamo Elon senza farne un supereroe

Roma, 31 gen – Un milione di dollari per finanziare progetti archeologici e di conservazione del patrimonio culturale romano, altri due destinati alla decifrazione dei papiri di Ercolano (documenti in lingua greca risalenti ai tempi dell’eruzione del Vesuvio). È quanto stanziato dalla Fondazione: a rendere pubblica la notizia ci ha pensato – nei giorni scorsi su X – Andrea Stroppa, giovane referente italiano del noto imprenditore sudafricano.I dettagli del finanziamentoPer quanto riguarda la prima parte della cospicua donazione, gestita direttamente dall’Istituto Americano per la Cultura Romana – organizzazionescopo di lucro con sede negli Stati Uniti – il bottino verrà distribuito ad archeologi, restauratori, ricercatori, storici e studenti. Come? Attraverso un bando in scadenza il 31 marzo 2025.