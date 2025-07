Lorenzo Musetti è il nuovo volto di Bottega Veneta | eleganza a tutto campo

Nel verde impeccabile di Wimbledon 2025, il giovane talento italiano del tennis Lorenzo Musetti ha fatto il suo debutto come Brand Ambassador globale di Bottega Veneta, segnando un incontro perfetto tra sport e moda di alta gamma. Dal campo da tennis alla passerella: un connubio di talento e artigianalitĂ Classe 2002, Musetti incarna i valori di autenticitĂ , . 🔗 Leggi su Mondouomo.it © Mondouomo.it - Lorenzo Musetti è il nuovo volto di Bottega Veneta: eleganza a tutto campo

Lorenzo Musetti playing at Wimbledon, July 2025 Bottega Veneta Resort 25 blouson jacket (€9200), in custom white intrecciato lambskin : Dan Istitene Vai su X

#moda #fashion #wimbledon #lorenzomusetti Lorenzo Musetti per il suo match d’esordio sul grass londinese di Wimbledon contro il georgiano Nikoloz Basilashvili, da nuovo Ambassador Bottega Veneta, ha deciso di sfoggiare un bomber nell’iconica lavorazi Vai su Facebook

