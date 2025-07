Forbidden Fruit | le anticipazioni dal 14 al 18 luglio su Canale 5

Forbidden Fruit, la serie turca ambientata a Istanbul con protagoniste le sorelle Yildiz e Zeynep, continua a tenere incollati gli spettatori con intrecci amorosi, giochi di potere e colpi di scena inaspettati. In onda da lunedì 14 a venerdì 18 luglio alle 14:10 su Canale 5, la soap si prepara a una settimana carica di emozioni e rivelazioni. Ecco tutte le anticipazioni giorno per giorno. Lunedì 14 luglio: serate romantiche e prime tensioni. Alihan invita Zeynep a casa sua per una serata speciale, sperando in un passo avanti nella loro relazione. Zeynep, seppur titubante, accetta. Intanto Hakan, notando la crescente complicità tra i due, non perde occasione per stuzzicare Alihan e insinuare che tra loro ci sia ben più di un semplice rapporto professionale. 🔗 Leggi su Serietvinpillole.it