Ilrestodelcarlino.it - Modena, colpo d’ala. Dall’Inter arriva Kamate

Il, in questo mercato, aveva sempre pensato di fare piccole cose o aggiustamenti e così sta facendo. Una di queste modifiche, riguardava necessariamente il roster offensivo dove un paio di pedine contentissime non erano e parliamo di Gliozzi e Abiuso. Per il primo si era parlato di Sudtirol ma i canarini non avrebbero mai accettato condizioni che non rispecchiassero le esigenze economiche giuste, stesso vale per Abiuso anche se il discorso può essere un pizzico diverso. Normale che il ragazzo, dopo 16 presenze e 2 reti, ambisca ad una esperienza nuova con la speranza di lanciarsi e, tenendo conto della giovane età (21) ilha aperto alla possibilità del prestito alla Sampdoria. I due club stanno discutendo sul diritto di riscatto a fine stagione. Destino beffardo, blucerchiati e gialloblù si affronteranno proprio tra 8 giorni a Marassi, ma tant’è.