Mister Movie | Timothée Chalamet nella Serie Rai de Il Giovane D’Alema?

Timothée Chalamet nella Serie Rai de Il Giovane D'Alema?

Nel mondo delle bufale virali, la notizia cheavrebbe interpretato “Il” in unasu Rai1 ha preso piede rapidamente, ma è un esempio classico di “meme asceso”, ovvero una battuta che, pur essendo chiaramente ironica, è stata presa troppo sul serio da molti.Fakenews:non è Ilsu Rai1Tutto è partito da una pagina di meme chiamata Hipster Democratici su Threads, dove è stata pubblicata un’immagine che raffigura, scattata a Roma durante la prima italiana del biopic su Bob Dylan, A Complete Unknown. In questa foto,ha una chioma che ricorda vagamente quella di Massimo, ex politico italiano, e da questa somiglianza capillare è scaturita la battuta che ha fatto il giro del web.La Semplice VeritàIlattore, star di Dune e Call Me By Your Name, non ha alcuna connessione con il progetto di Rai1 su