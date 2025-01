Quotidiano.net - Milano chiama Gorizia, cultura senza confini

Andare ada, partenza in piazza Duomo, è un’avventura che riserva anche la sorpresa di illustri compagni di viaggio. Incontri e dialoghi, dal 10 al 16 febbraio alla Libreria Mondadori Duomo, e dal 17 al 22 febbraio alla Libreria Bocca, accompagnano verso “GO! 2025 Nuova Gorica eCapitale Europea della2025”, l’importantissimo evento che quest’anno porta alla ribalta la prima Capitale #borderless (transfrontaliera capitale continentale) della: laboratorio della futura Europa, spazio cruciale per i baricentri geopolitici internazionali. L’8 febbraio (giorno di nascita dell’ermetico italiano Giuseppe Ungaretti e della scomparsa del romantico sloveno France Prešeren, poeti grandissimi entrambi), nelle due città tagliate dal confine tra Italia e Slovenia, il via lo darà la stretta di mano tra il presidente Sergio Mattarella e l’omologa slovena Nataša Pirc Musar.