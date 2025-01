Rompipallone.it - Mercato Milan, colpo da maestro di Ibrahimovic: è riuscito a farlo

Leggi su Rompipallone.it

Ultimo aggiornamento 31 Gennaio 2025 10:35 di Giancarlo SpinazzolaRossoneri in campo domani per il derby contro l’Inter. Nel frattempo arrivano novità su una possibile operazione in entrata.Giorni difficili in casa, con ribaltoni che si susseguono dentro e fuori dal campo. Prima la mancata qualificazione tra le prime otto in Champions League, a causa di una prestazione disastrosa nell’ultima giornata della fase a girone unico. Sconfitta per due a uno in casa della Dinamo Zagabria contro gli uomini di Fabio Cannavaro e rossoneri che devono accontentarsi dei playoff.Poi i problemi nello spogliatoio, con Sergio Conceicao arrivato allo scontro con alcuni sui calciatori. A tutto ciò si aggiungono le voci di un nuovo direttore sportivo e, nelle ultime ore, quelle di un possibile addio di Alvaro Morata.