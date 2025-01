Massimo Sestini è tornato il primo post dopo il malore nel lago | Sono morto e risorto Ecco a chi devo la vita

Leggi su Open.online

». Quattro parole che riassumono l’esperienza vissuta da. Il fotoreporter italiano aveva accusato un gravedurante un immersione neldi Lavarone, in provincia di Trento. Un problema agli erogatori dell’ossigeno aveva provocato il suo svenimento lo scorso 25 gennaio mentre si trovava sott’acqua. Rapidamente soccorso era stato rianimato e portato in ospedale a Trento. In coma farmacologico fino al 28 gennaio, ora si sta riprendendo. In una lettera, il vincitore del premio World Press Photo 2015 racconta gli attimi vissuti nell’acqua gelida del Lavarone e ringrazia i soccorritori e la loro prontezza di riflessi.: «Ho visto la morte in faccia due volte»«un viaggio di andata e ritorno che mi ha fatto vedere la morte in faccia due volte, oggiuscito dalla rianimazione e le mie condizionidecisamente migliorate.