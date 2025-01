Quotidiano.net - Marracash torna in vetta: "È finita la pace" domina la classifica Fimi-Gfk

A una settimana dall'uscita in formato fisico, Èla, il nuovo album dipubblicato a sorpresa lo scorso 13 dicembre,inalla-Gfk degli album più venduti della settimana e conquista anche il primo posto nella top ten di cd, vinili e musicassette più venduti. L'album, il settimo in studio e già certificato disco d'oro dopo due settimane dalla pubblicazione, arriva a tre anni dall'ultimo progetto, in attesa del Marra Stadi25, che da giugno incoroneràprimo rapper in Italia a esibirsi in un tour negli stadi (prodotto da Friends & Partners). Sale in seconda posizione Bad Bunny con Debí tirar más fotos di cui piazza anche due singoli, Dtmf al primo posto e Nuevayol al quinto. Sul terzo gradino del podio una new entry, Gazzelle, con Indi, il nuovo progetto del cantautore romano che ne ha annunciato l'arrivo con un teaser sui social ispirato all'iconica scena di Forrest Gump.