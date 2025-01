Superguidatv.it - Love, Reason, Get Even, replica puntata in streaming 31 gennaio 2025 | Video Mediaset

Leggi su Superguidatv.it

Nuovo appuntamento oggi – venerdì 31– con la soap turca, Get. Nellaodierna Ekrem dopo aver saputo dell’ammissione di Elif all’accademia musicale di Vienna, la lascia, sperando che così lei parta e non rinunci al suo sogno per lui, Elif però non vuole partire per Vienna e non accetta la decisione di Ekrem. Ekrem, non riuscendo a convincerla a parole, segue il consiglio di Menekse. Ecco ilcon il cinquantottesimo episodio.