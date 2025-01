Lanazione.it - La Sant’Anna di Vitiello: "Vogliamo diventare il punto di riferimento per il Sud Europa"

"Nei sei anni di mandato il mio obiettivo sarà rendere Pisa il centro universitario dialmeno del Sud. In sinergia con gli altri atenei e centri di ricerca cittadini dobbiamo puntare a portare il Sistema Pisa il più in alto possibile". Un obiettivo ambizioso quello di Nicola, professore ordinario di bioingegneria che da mercoledì è stato nominato nuovo rettore della Scuola. Originario della provincia di Napoli, 42 anni ancora da compiere,è il più giovane rettore dell’ateneo. "Un uomo fortunato", si definisce, per le possibilità che ha ricevuto dai suoi genitori (il padre operaio diventato imprenditore e la madre bidella), per l’amore che lo lega alla moglie Marianna, con cui sta da 25 anni e con la quale ha avuto 3 anni fa il figlio Pasquale, e per le opportunità ottenute che lo hanno fatto arrivare fino allae, adesso, al suo vertice.