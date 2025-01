Ilfattoquotidiano.it - Intelligenza artificiale, arriva la telecamera che riconosce chi guida col telefonino o senza cinture di sicurezza

Mobile Phone & Seat Belt Detection è il nuovo sistema di sorveglianza che sfrutta l’per individuare chi utilizza il cellulare allao viaggiacintura di. Installato ad Agliana, in provincia di Pistoia, il dispositivo è stato introdotto per migliorare lastradale. Grazie a unaad alta risoluzione posizionata sopra la carreggiata, il sistema opera sia di giorno che di notte, analizzando immagini e video per verificare eventuali violazioni.La tecnologia distingue tra un telefono impugnato dal conducente e uno utilizzato tramite vivavoce, riducendo segnalazioni errate. In caso di infrazione, i dati vengono inviati in tempo reale alle autorità competenti, che convalidano la violazione prima di emettere la sanzione. Il vice sindaco e assessore allaFabrizio Baroncelli ha sottolineato che l’obiettivo non è fare cassa, ma ridurre gli incidenti: secondo l’ISTAT, l’uso improprio dello smartphone è responsabile del 15% dei sinistri.