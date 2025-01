Quotidiano.net - "Il Pnrr funziona ma ora serve una nuova svolta dall’Europa"

Leggi su Quotidiano.net

Se il 2024 si è confermato anno di transizione per l’economia lombarda, per il 2025 le prospettive sono di una crescita moderata e più incoraggiante, con diversi segni positivi in molti indicatori chiave. Questo il quadro tracciato da CNA Lombardia nel suo ultimo studio. E Giovanni Bozzini, presidente dell’associazione imprenditoriale, pur ottimista calca la mano su un problema di cui si parla sempre troppo poco. "Molto pesante la stretta creditizia", scandisce. E sostanzia il discorso con i numeri: "Il tasso medio applicato a prestiti di importo pari o superiore al milione è aumentato sensibilmente, di un altro 0.58% in un anno". Presidente, le previsioni di CNA sul 2024 si sono rivelate esatte. All’orizzonte non si intravede una vera. Come fare per ottenerla? "Le previsioni di CNA Lombardia purtroppo si sono avverate.